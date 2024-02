Gimbe, vaccini anti-Covid nelle Marche sotto la media Italia

Il 26 gennaio l'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) ha pubblicato un report per valutare la copertura vaccinale anti-Covid degli over 60 nei paesi europei tra il primo settembre 2023 e il 15 gennaio 2024. Nel report Ecdc mancano però le informazioni sull'Italia e su altri cinque Paesi. Tramite i dati del Ministero della Salute, la Fondazione Gimbe fa sapere di aver realizzato "un'analisi indipendente sul posizionamento della nostra nazione rispetto ai paesi europei inclusi nel report, oltre che per effettuare un confronto tra le Regioni italiane per le fasce d'età 60-69, 70-79 e over80".

Nelle Marche, riferisce Gimbe, il tasso di copertura vaccinale per la popolazione 60-69 anni è del 3,2% (sotto la media Italia del 5,7% e di poco sotto quello del Liechtenstein del 3,4%); per la popolazione 70-79 anni è del 6,7% (sotto la media Italia dell'11% e di poco sopra il tasso di copertura della Bulgaria del 2,9%). Infine, il tasso di copertura vaccinale per la popolazione over 80 anni è dell'8,3% (sotto la media Italia del 14,4% e pari a quello della Slovenia).



