Tennis: Wta Linz; bene Cocciaretto e Bronzetti, fuori Giorgi

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti nel torneo Wta 500 'Upper Austria Ladies Linz' (montepremi di 922.573 dollari), in corso sul veloce indoor della 'TipsArena' della città austriaca.

Cocciaretto, 23enne marchigiana n.60 del ranking, si è aggiudicata per 6-2 6-0, in un'ora e 21 minuti di partita, il derby tricolore del primo turno contro Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni, e giovedì, al secondo turno, troverà la vincente del confronto di domani tra la 37enne Sara Errani, n.99 Wta, e la russa Anastasia Potapova.

Bronzetti, n. 58 del mondo, ha invece avuto la meglio per 6-1 6-3, in appena un'ora e due minuti di gioco, sulla tedesca Angelique Kerber, ex regina del tennis mondiale e ora n.607 del ranking, rientrata nel circuito ad inizio stagione dopo la maternità.

E' andata male a Camila Giorgi, che a Linz ha vinto nel 2018, battuta in rimonta 3-6 6-3 6-3, dopo oltre due ore di lotta, dalla danese Clara Tauson, proveniente dalle qualificazioni:



