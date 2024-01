Ad Ancona UlisseFest, festival del Viaggio di Lonely Planet

Si terrà ad Ancona la VII edizione di UlisseFest, il festival del Viaggio di Lonely Planet, dal 5 al 7 luglio. In quei giorni il capolugo marchigiano diventerà luogo di incontro per viaggiatori, blogger, fotografi, autori, giornalisti e artisti. UlisseFest arriva ad Ancona in omaggio alla sua tradizione itinerante e a conferma della capacità con cui il mondo del viaggio sa coinvolgere figure professionali diverse e un pubblico eterogeneo. L'iniziativa è è organizzata dalla casa editrice Edt, partner unico di Lonely Planet in Italia, che da oltre 30 anni pubblica le famose guide.

In cartellone incontri, reading, spettacoli, film, concerti e dj set. "La scelta di Lonely Planet ci onora moltissimo - dice l'assessore al Turismo Daniele Berardinelli - e consente alla nuova pianificazione turistica del capoluogo marchigiano di assumere una fisionomia ancora più marcata e autorevole. Essere la sede di UlisseFest ci permette da un lato di avere un volano importante verso il pubblico italiano e internazionale e, dall'altro, di proseguire nel percorso di valorizzazione del turismo e dei 'turismi' della nostra città, che possiede peculiarità importanti, ormai storiche e consolidate". "Un esempio tra i molti - sottolinea - è la valenza del Museo Omero, struttura unica a livello mondiale, che con le sue riproduzioni artistiche e monumentali esplorabili con il tatto, coniuga i concetti di arte, di storia, di inclusione e di innovazione".

"Lonely Planet rimane nelle Marche, regione con cui abbiamo iniziato un percorso con Best in Travel nel 2020 e proseguito con una serie di altri appuntamenti, come Visit Industry Marche, con la pubblicazione di nuove guide dedicate ai territori delle Marche e il progetto MaMa, Marca Maceratese - spiega Angelo Pittro, direttore artistico del festival -. Per due edizioni siamo stati a Pesaro e ora ci spostiamo ad Ancona, crocevia di culture, borghi bellissimi, lo strepitoso mare del Conero e l'ottima cucina. UlisseFest è un'ulteriore tappa che va a consolidare il rapporto ormai strutturato di Lonely Planet con la Regione Marche".

UlisseFest sarà anche presentato alla prossima edizione della Bit di Milano il 4 febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA