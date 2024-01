Acquaroli, 'lottare contro l'indifferenza e in negazionismo'

"Oggi commemoriamo il Giorno della Memoria. In un momento storico nel quale sta riemergendo con violenza l'antisemitismo, è ancora più importante e doveroso il significato della Memoria. Ricordare l'orrore della Shoah, le vittime dello sterminio e della persecuzione, condannare chi perpetrò i più violenti crimini contro l'umanità, lottare contro l'indifferenza e il negazionismo". lo scrive in un post sul proprio profili Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Abbiamo il dovere di mantenere viva e attiva la Memoria, - prosegue - per rendere tutti i cittadini, e in particolar modo le giovani generazioni, più consapevoli di quello che accadde nelle pagine più buie della storia e di quello che sta accadendo oggi, alle porte dell'Europa, - conclude - affinché gli orrori del passato non si ripetano mai più".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA