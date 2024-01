Muti celebra Spontini, "Wagner si inginocchiava davanti a lui"

Sarà Riccardo Muti, con l'orchestra giovanile "Cherubini", ad aprire le celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Gaspare Spontini. "E' stato uno dei più grandi nostri musicisti: l'Italia lo ha quasi dimenticato ma financo Wagner si inginocchiava davanti a lui" ha detto il Maestro in un messaggio preso durante una pausa della tourneè italiana con la Chicago Symphony Orchestra e diffuso in occasione della presentazione del programma di celebrazioni del musicista marchigiano. Muti ha anche sottolineato come, in un piccolo spazio di territorio, come quello tra Maiolati e Jesi, "siano nati due tra i grandi giganti della musica italiana", Spontini e Pergolesi. Il concerto di Muti si terrà il 16 marzo al Teatro Pergolesi di Jesi e il giorno dopo ad Ascoli Piceno, al Teatro Ventidio Basso. Muti è da sempre musicista spontiniano, benefattore delle Opere Pie Spontini e Cittadino Onorario di Maiolati Spontini, paese natale del compositore.

Il programma continua con due nuove produzioni operistiche della Fondazione Pergolesi Spontini: a ottobre la tragédie-lyrique La Vestale, e a novembre la prima esecuzione assoluta in tempi moderni del melodramma buffo, I quadri parlanti, in cui troveranno molto spazio giovani talenti accanto ad artisti di maggiore esperienza. A luglio per Rethinking Fernando Cortez, si potranno ascoltare, assieme alle arie del Cortez, quelle a cui sono stati chiamati ad ispirarsi i giovani compositori del conservatorio di Pesaro. A settembre è invece in programma un nuovo Concerto Spirituale, ormai una tradizione dopo i concerti tenuti in una casa circondariale e in una comunità per ex tossicodipendenti, in cui Leonora Armellini donerà la sua musica agli ospiti di una struttura sanitaria dedicata a persone con malattie neuromuscolari. Il cartellone vede poi in agenda simposi e convegni scientifici di caratura internazionale, tra cui spicca la presentazione della revisione musicologica dell'opera magica Alcidor, per altro prevista a dicembre a Parigi. "Porteremo Spontini anche a Sanremo" promette poi il sindaco di Jesi e presidente della Fondazione Pergolesi Spontini, Lorenzo Fiordelmondo.



