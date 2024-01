Appello, 'venga musicista palestinese a Pesaro Capitale Cultura'

Il sindaco di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024, Matteo Ricci "si faccia portavoce della Cultura di Pace, sulla quale il nostro territorio e la nostra storia fonda le proprie radici", dando seguito ad un ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale per chiedere "con forza e in ogni sede il cessate il fuoco e il rispetto del diritto internazionale a Gaza". Lo chiedono l'Anpi, l'Arci, la Cgil, Centro Sociale Squola SpA, Children First, Comitato Gemellaggio Pesaro Rafah, Coop. Soc. Mondo Solidale, Mediterranea Saving Humans EdT Pesaro, Refugees Welcome Pesaro, Spi Pesaro Urbino, Stop Border Violence, ricordando che la città è gemellata con Rafah, uno dei centri della Striscia di Gaza, citata dal primo cittadino nel discorso di apertura dell'anno da Capitale davanti al Presidente della Repubblica.

Le varie sigle chiedono anche di invitare a Pesaro Mohammad AbuSenjer, "giovane musicista di Rafah, che, grazie al progetto Erasmus+ WemusicC, sarebbe dovuto venire a Pesaro a fine ottobre per suonare e incontrare altri giovani musicisti italiani ed europei". La sua partecipazione - si legge - è stata "impedita dai bombardamenti israeliani in corso e dalla chiusura di tutti i valichi della Striscia di Gaza. Sarebbe un gesto simbolico, ma anche concreto di vicinanza a tutto il popolo palestinese, invitare Mohammad AbuSenjer a Pesaro nell'anno di Pesaro Capitale proprio in virtù del gemellaggio". I firmatari dell'appello chiedono anche un impegno a portare "un aiuto concreto alla popolazione civile palestinese ormai allo stremo e vittima di sofferenze inimmaginabili".



