Carnevale di Ascoli dall'8 febbraio con studenti in maschera

Presentato oggi il programma ufficiale del Carnevale di Ascoli ormai alle porte. Ad aprire il programma, hanno riferito durante la presentazione il sindaco Marco Fioravanti e il presidente dell'associazione "Il Carnevale di Ascoli", Marco Olori, sarà come da tradizione il Carnevale delle scuole, nella mattinata di giovedì grasso, 8 febbraio, con centinaia di studenti attesi per le esibizioni in maschera in Piazza del Popolo.

Un evento che verrà preceduto, alla presenza di Buonumor Favorito, dall'uscita ufficiale di Re Carnevale a cui il sindaco Fioravanti consegnerà, come da cerimoniale, la chiave della città. Nel pomeriggio, alle ore 16, esibizione musicale in piazza del Popolo di Cristina D'Avena insieme ai Gem Boy. Sabato 10 febbraio alle 17.30 il ritorno della tradizionale Raviolata, organizzata dall'associazione "Il Carnevale di Ascoli" su idea de "Li Precise" come sempre nella Loggia dei mercanti), quando verranno distribuiti gratuitamente i tradizionali ravioli 'ncaciati. Alle ore 20 al via il veglione organizzato dall'associazione "Il Carnevale di Ascoli" al Circolo Cittadino con Alex Dj.

Giornata clou sarà sempre quella di domenica 11 febbraio con le maschere iscritte al concorso e non, che invaderanno il centro storico di Ascoli anche nel pomeriggio. Gran finale il 13 febbraio, martedì grasso, con l'uscita finale, dalle ore 15, di tutti i gruppi mascherati in concorso fino all'annuncio in Piazza del Popolo delle "nomination" dei gruppi candidati alla vittoria finale. A seguire, è prevista la festa conclusiva, sempre in piazza, con la musica dei Doctor Vintage (già presenti nel 2020 e lo scorso anno). La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, per sabato 17 febbraio alle ore 16 al teatro Filarmonici con la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso mascherato.



