Celebrazioni bicentenario elezione Papa Leone XII a Genga e Roma

Celebrazioni del bicentenario dell'elezione di Papa Leone XII, il 28 e 29 settembre prossimi tra Roma e Genga, la città marchigiana che li ha dato i natali.

Annibale della Genga, papa Leone XII dal 1823 al 1829, nasce il 2 agosto 1760 nel borgo fortificato, nell'allora Marca di Ancona. Cadetto di un'antica famiglia della nobiltà feudale intraprende la carriera ecclesiastica e viene ordinato sacerdote nel 1783. Consacrato arcivescovo di Tiro, è inviato nunzio pontificio nei paesi tedeschi durante le guerre napoleoniche.

Nel 1816 Papa Pio VII lo crea cardinale e nel 1820 vicario per Roma. Alla morte di Pio VII, Annibale della Genga è eletto pontefice il 28 settembre 1823 e assume il nome di Leone XII. Il 10 febbraio 1829 muore, verosimilmente per una infezione causata da un intervento chirurgico.

A Roma il 28 settembre, dalle ore 9:00, alla Pontificia Università Gregoriana, prima sessione del Convegno internazionale "Ripensare la Restaurazione. Bilanci e prospettive del pontificato di Leone XII". I lavori verranno introdotti e moderati da Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei, docenti della Pontificia Università Grgoriana. Alle 17 nella Basilica di San Pietro la Santa Messa presieduta da Sua Eminenza, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano; seguirà l'omaggio del cardinale Parolin alla tomba del pontefice nella Basilica.

Il 29 settembre le celebrazioni continueranno a Genga, promosse dal Comune di Genga e dal Consorzio Grotte di Frasassi in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana e l'Associazione "Sulla pietra di Genga", sostenute dalla Regione Marche e con patrocini del Ministero della Cultura e della Deputazione di storia patria per le Marche. Alle 11:30 la Santa Messa, a Frasassi nel Tempio neoclassico incastonato nella montagna. Nel pomeriggio, in Comune l'ultima sessione del Convegno internazionale "Ripensare la Restaurazione. Bilanci e prospettive del pontificato di Leone XII".



