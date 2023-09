Amazon: formazione per imprese interessate a e-commerce

Successo per la giornata di formazione "Pronti, E-commerce, Via!", realizzata da Regione Marche, Camera di Commercio Marche e Amazon ad Ancona per supportare la digitalizzazione e internazionalizzazione delle imprese del territorio. Sono oltre 600 le Pmi della regione che hanno integrato Amazon tra i propri canali di vendita: oltre 200 ad Ancona.

Durante l'evento formativo le aziende partecipanti hanno avuto l'opportunità di approfondire la possibilità di iniziare, o potenziare, un percorso di vendita online del proprio business. Imprenditrici e imprenditori interessati hanno compreso anche l'importanza di promuovere il marchio Made in Italy, catalizzatore di interesse e sinonimo di qualità ed eccellenza nel mondo. Secondo un report sull'impatto di Amazon, nel 2022, delle oltre 600 Pmi marchigiane presenti sulla piattaforma più del 45% ha esportato i propri prodotti registrando attraverso lo store circa 30 milioni di euro di vendite all'estero. L'iniziativa fa parte del più ampio programma Accelera con Amazon e rientra nell'ambito del Protocollo di intesa tra Regione Marche e Amazon, siglato nell'ottobre 2021.

Alcune Pmi del territorio hanno raccontato la propria storia aziendale e la propria esperienza con il canale digitale: tra queste, la marchigiana Omada Design e l'abruzzese Divani.Store.





