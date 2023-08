Assessora cultura di Ancona, 'sui fondi sono molto ebrea'

Su queste cose sono molto ebrea...". Con queste parole l'assessora comunale di Ancona alla Cultura Anna Maria Bertini, una tecnica di area FdI, ha voluto spiegare le le sue doti di risparmiatrice e di gestione dei soldi pubblici, presentando in una conferenza stampa qualche giorno fa il programma di iniziative del sue ufficio fino al 2025.

Parole che hanno sollevato polemiche in consiglio comunale, con il Pd che le ha definite "inopportune e pesanti", mentre per Italia Viva si tratta di "espressioni vergognose e inaccettabili". Per fermare le critiche, l'assessora ha sottolineato: "l'ho detto nel senso buono del termine, sono marchigiana e ho le braccia corte".



