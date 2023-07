Sanità: Gimbe, Marche 'adempienti' per i Lea, sono al 6/o posto

Marche 'adempienti' per il punteggio totale dei Lea, Livelli Essenziali di Assistenza, ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket. Il punteggio totale delle Marche è 257,9 (rispetto ad un punteggio massimo di 300). E' l'analisi su dati del 2021 della Fondazione Gimbe, che ha esaminato la situazione delle varie regioni a seguito della recente pubblicazione del 'Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo sistema di garanzia' da parte del ministero della Salute.

Gimbe colloca le Marche al sesto posto tra le regioni e province autonome e risultano adempienti secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (Nsg). Rispetto al 2020, nel 2021 i punteggi della Regione sono migliorati (+12,2).

In dettaglio, dalla valutazione dei 22 indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia, suddivisi in tre aree (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), la Regione Marche è decima per l'area della prevenzione; quinta per l'area distrettuale; quarta per l'area ospedaliera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA