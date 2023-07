Dengue, un secondo caso a Jesi. Scatta la disinfestazione

Accertato a Jesi, in provincia di Ancona, un secondo cado di dengue, la malattia infettiva trasmessa da punture di zanzare. Lo scorso 6 luglio ne era stato individuato un altro in un giovane rientrato da un viaggio all'estero, ed era scattata la disinfestazione. Il Comune ha disposto da ieri sera e per tre sere consecutive (dalle ore 21.30), la disinfestazione nel quartiere San Giuseppe tra via Setificio, via San Giuseppe, area campo Boario e strade laterali.

Attraverso i social media, l'amministrazione comunale ha raccomandato alla popolazione di evitare di transitare e sostare in zona durante il trattamento, tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all'aperto, evitare l'utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle sei ore successive al trattamento, e di attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta negli orti interessati dall'intervento.



