Morto in casa con ferita alla testa, fermata la convivente

(ANSA) - FABRIANO, 04 GIU - Un uomo di 60 anni è stato trovato morto in casa, a Fabriano, in provincia di Ancona, con una ferita alla testa e la sua compagna convivente, una donna di circa 50 anni, italiana, è stata fermata dai carabinieri per omicidio. A dare l'allarme sono stati ieri sera i parenti dell'uomo, un operaio italiano. Che sarebbe stato ferito alla testa con un corpo contundente. Il fatto è avvenuto nella casa singola dove i due abitavano, in via Castelli. (ANSA).