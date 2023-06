Lollobrigida, l'Italia è una superpotenza della qualità

(ANSA) - FANO, 04 GIU - "La qualità è l'elemento cardine della nostra economia. Noi non siamo una nazione di quantità eccezionale, ma siamo una superpotenza della qualità che nel mondo viene riconosciuta tale e con grande riscontro in termini commerciali. Una crescita economica che però potrebbe essere ancora più forte sia grazie all'export che grazie ad un consapevole consumo dei prodotti". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, intervenendo oggi a Fano ad un evento per i 60 anni della Trevalli Cooperlat, il terzo gruppo lattiero caseario italiano.

Lollobrigida ha elogiato anche "l'organizzazione del lavoro, quelle nobili filiere che partono dalla produzione e da una trasformazione attenta che nelle Marche troviamo, non solo come elemento forte, ma anche come capacità di valorizzazione, per esempio da parte della Regione, di questi modelli produttivi che tornano al centro e garantiscono anche equilibrio in un territorio e benessere per gli animali. Un settore strategico fondamentale - ha insistito - che noi dobbiamo sostenere, aiutare e che credo possa essere ancora una volta un elemento cardine per la crescita economica della nostra nazione e quindi per l'equilibrio sociale".

Anche per questo "non ci arrendiamo a chi immagina di insegnarci a mangiare, quando potremmo essere noi gli indicatori migliori per un'alimentazione corretta per l'intero pianeta".

Lollobrigida è tornato anche sul tema del Nutriscore, che "mette in guardia da quei prodotti che per caratteristiche hanno sempre garantito qualità alle persone che acquistano e questo ci preoccupa ancora di più". Il Nutriscore invece "orienta verso alcune produzioni che poco hanno a che fare con processi naturali e con la capacità di restare agganciate al territorio", ha aggiunto. Sottolineando come "sia un errore dal punto di vista del benessere considerare gli elementi indicati dal Nutriscore come elementi fondamentali".

"Ci sono del dati che parlano chiaro - ha ricordato il ministro -. Noi siamo una delle nazioni che vivono più a lungo e quindi siamo garanti dell'alimentazione anche per il resto del mondo". (ANSA).