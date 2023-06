Maltempo: frana a Cantiano, paese isolato

(ANSA) - CANTIANO, 03 GIU - Una bomba d'acqua è caduta nel pomeriggio anche nell'entroterra pesarese, in particolare a Cantiano (Pesaro Urbino), Comune già pesantemente colpito dall'alluvione del 15 settembre 2022. Una nuova frana ha bloccato la nuova Flaminia SS3, che collega Cagli a Cantiano.

Era già scesa il 15 settembre, bloccando la circolazione e oggi, a causa del maltempo, la terra è di nuovo scivolata giù, bloccando la strada ed isolando Cantiano. Anche la vecchia Flaminia è chiusa e per questo è stato necessario fare in fretta da parte di Anas per rimuovere la terra con la speranza che il maltempo non continui.

Il sindaco Alessandro Piccini sta aggiornando i cittadini via social su quando potrà essere riaperta la strada per uscire dall'isolamento. L'unico modo per raggiungere Cantiano è il Passo della Scheggia, dopo la chiusura per lavori da mesi del Passo della Contessa. (ANSA).