Carloni, da ottobre voli da Ancona per Roma, Milano, Napoli

(ANSA) - ANCONA, 31 MAG - "Grazie al buon lavoro del ministro Salvini in arrivo un'ottima notizia per i marchigiani. Dal primo ottobre sarà possibile viaggiare in aereo da Ancona a Milano Linate, Roma, Napoli e viceversa. Un grande risultato ottenuto grazie ai fondi stanziati con l'emendamento della Lega in legge di bilancio". Lo annuncia il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni.

"Ora - aggiunge -, con l'autorizzazione del dg move Filip Cornelis, e con la pubblicazione del bando da parte di Enac, di cui ringraziamo il presidente Pierluigi Di Palma, il primo luglio sapremo quale sarà la compagnia aerea. Avanti tutta per le nostre amate Marche e per tutti gli italiani" conclude.

(ANSA).