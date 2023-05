Ascoli Piceno dà una nuova luce al proprio centro storico

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 MAG - Nuova luce al centro storico di Ascoli Piceno. E' avvenuta ieri sera, alla presenza di migliaia di persone, l'accensione ufficiale delle nuove luci monumentali nel centro della città turrita. Il progetto ha come obiettivo un equilibrio luminoso che tenga conto della funzionalità, della sicurezza e dell'aspetto scenografico.

Il progetto illuminotecnico è stato elaborato da Effetto Luce di Recanati, azienda specializzata nel settore con oltre 30 anni di attività e collaborazioni internazionali, ed è basato, per Piazza del Popolo e Piazza Arringo, sul concetto delle combinazioni per diverse scenografie luminose da adottare di volta in volta in base agli eventi che si svolgeranno nelle piazze, come le scenografie teatrali che dosano luce e ombra.

Da questo concept discendono criteri specifici: è stata infatti corretta la visibilità delle pavimentazioni a cui è stata apportato il giusto livello di illuminamento, evidenziando l'unicità del travertino levigato chiaro che conferirà al salotto ascolano in particolare ulteriore prestigio e maestosità. E' stata curata la percezione del perimetro con un abbraccio luminoso che delimita lo spazio, accoglie e rassicura il visitatore. Enfatizzati alcuni elementi architettonici di rilievo. Tutti i corpi illuminanti sono a tecnologia led di ultima generazione per ottenere eccellenti rendimenti cromatici, basso consumo energetico, basso costo di manutenzione e sistemi ottici evoluti per un alto comfort visivo.

Non da ultimo, si è voluto privilegiare produttori locali per ragioni di etica e sostenibilità. L'inaugurazione è stata accompagnata dai spettacoli diffusi che hanno visto protagonisti, fra gli altri, la Compagnia dei Folli, Mabò Band, il teatro Lunatico e artisti di strada. (ANSA).