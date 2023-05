Giornata dei minori scomparsi, una panchina blu a Sassoferrato

In occasione della Giornata internazionale dei Minori scomparsi il Comune di Sassoferrato, in provincia di Ancona, ha inaugurato una panchina blu e ha adottato il registro della bigenitorialità per garantire ad entrambi i genitori gli stessi diritti. Durante lo scorso anno in Italia, ha denunciato l'Associazione Penelope, è stata denunciata la scomparsa di circa 30 minori al giorno, un dato in aumento rispetto al 2021 del 24% per i minori italiani e del 47% per gli stranieri.

Nella maggior parte dei casi, circa l'85%, si tratta di allontanamenti volontari. Ma in alcune circostanze, ci sono anche sottrazioni di bambini portati via da uno dei genitori.

Proprio su questo fronte si muove l'associazione Penelope a sostegno dei genitori e vittime di questo tipo di situazioni. Un caso emblematico è quello di Emilio Vincioni, di Sassoferrato: l'ormai ex moglie greca andò in patria, ad Atene, per partorire la loro bimba nel 2016 e da allora non tornò più. Malgrado la tenacia di Vincioni nel rivendicare i propri diritti di padre e quelli della piccina, e le pronunce favorevole a lui nelle varie battaglie legali, e anche una condanna penale in primo grado dell'ex moglie, Emilio non è più riuscito a far tornare in Italia la figlia e può vederla raramente, solo in luoghi pubblici in Grecia, con le condizioni dettate dalla madre, e ottiene informazioni molto limitate sulla figlia.

Nelle Marche sono 133 le persone, tra adulti e bambini, scomparsi. Tra loro, scomparso nel nulla nel 1979 quando aveva 5 anni, Sergio Isidori, fratello di Giorgia Isidori, la presidente di Penelope Marche. (ANSA).