Maltempo: minuto di silenzio in Consiglio comunale San Severino

(ANSA) - ANCONA, 25 MAG - L'ultima seduta del Consiglio comunale della Città di San Severino Marche si è aperta con un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna.

"Mi sento in dovere - ha detto la sindaca Rosa Piermattei - di inviare, insieme all'espressione della nostra vicinanza e di tutta la nostra solidarietà, un messaggio di incoraggiamento alla popolazione colpita da questa sciagura. In queste lunghe giornate abbiamo visto tantissimi volontari all'opera al fianco dei cittadini cui, ad uno ad uno, va il nostro abbraccio".

"Tanti di questi volontari - ha proseguito - abbiamo avuto modo di vederli al lavoro nelle nostre zone colpite dal sisma del 2016. Ricordo ancora l'aiuto che ci è arrivato dall'Emilia Romagna. E voglio ricordare i gesti d'amicizia che ci hanno unito, in particolare, alla cittadina di Bagnacavallo, una di quelle maggiormente colpite dall'alluvione di questi giorni. Ho personalmente contattato il collega primo cittadino di Bagnacavallo, Eleonora Proni, dandole a nome di tutti la nostra disponibilità all'aiuto. Come Comune abbiamo anche inviato i nostri volontari del gruppo di Protezione Civile".

Poi il messaggio del sindaco Piermattei, a nome di tutti i settempedani, rivolto agli alluvionati: "Noi ci siamo e ci saremo sempre… forza Emilia-Romagna!". (ANSA).