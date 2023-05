Maltempo: aiuti da Falconara Marittima a Cesena

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA, 25 MAG - E' arrivato a Cesena Fiera questa mattina il carico di solidarietà di Falconara per gli alluvionati dell'Emilia Romagna: 15 bancali di beni di prima necessità donati da singoli cittadini, da commercianti e aziende. I volontari del gruppo comunale di protezione civile, a bordo di due mezzi, sono partiti alle 9 del mattino da piazza Sant'Antonio, dove è stato allestito il centro di raccolta promosso da Comune e Caritas.

In particolare sono stati consegnati tre bancali d'acqua, tre di alimenti a lunga conservazione (pasta, biscotti, alimenti per l'infanzia), tre di detersivi e prodotti per l'igiene personale, due bancali di pannoloni e pannolini, un bancale di guanti e stivali, due bancali di latte e bibite e un bancale di dolciumi donati dall'industria Bedetti. Alla popolazione colpita dall'alluvione sono stati donati anche farmaci e alimenti per l'infanzia acquistati dai commercianti di Falconara, Castelferretti e Palombina, circa cento esercenti chiamati a raccolta dal ristoratore Claudio Api che hanno messo insieme i fondi necessari ad acquistare i beni più richiesti.

Ad aiutarli, le farmacie Galatello e Le Ville, che hanno venduto a prezzo di costo pannolini, latte in polvere, omogenizzati e medicinali da banco.

Gli altri beni sono stati portati dai cittadini al punto di raccolta della Caritas di piazza Sant'Antonio oppure lasciati nei carrelli 'pro Emilia Romagna' presenti nei supermercati falconaresi. Anche alcuni imprenditori hanno offerto il loro contributo.

La mobilitazione di Falconara per l'Emilia Romagna prosegue domenica 28 maggio, con due spettacoli allestiti dall'associazione Iride con il patrocinio del Comune all'auditorium Marini: il primo alle 19.00 'Il giardino delle meraviglie', messo in scena dai bambini del laboratorio teatrale, il secondo alle 21.30 dal titolo 'Segni dal cuore', che vedrà salire sul palco gli artisti della Compagnia di Teatro e di Musical Company di Iride. Entrambi gli spettacoli prevedono un biglietto di ingresso di 5 euro e il ricavato sarà versato sul conto corrente aperto per l'emergenza. Le prenotazioni possono essere fatte al numero 3281275133. (ANSA).