Premi: il 5 giugno a Fermo il "Cesarini", Vlahovic in corsa

C'è anche l'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, tra i candidati per il premio "Renato Cesarini". L'appuntamento è fissato per lunedì 5 giugno al Teatro dell'Aquila di Fermo, dove alle ore 16 si svolgerà un talk-show al quale sarà presente anche il programma "Casa Italia" di Rai Italia che dedicherà una sezione interamente al Premio Renato Cesarini.

Tra gli ospiti e i premiati della serata che proseguirà al salone delle feste dell'Hotel Astoria di Fermo, figurano il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, quello della Lega Pro Matteo Marani, il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, leleggende di Milan, Inter, Juventus e Roma, Franco Baresi, Daniele Massaro, Alessandro Altobelli, Evaristo Beccalossi, Fabrizio Ravanelli e Massimo Bonini, Giuseppe Giannini, Sebino Nela, l'allenatore Davide Ballardini (Cremonese) e il direttore sportivo Guido Angelozzi (Frosinone) e altri.

Non solo calcio: verranno premiati anche il fiorettista Tommaso Marini, e Giampaolo Minnucci, storico driver di Varenne.

Il vincitore della prima edizione del Premio Cesarini nel 2016 è stato Eros Pisano del Verona.

Nel 2017, il premio è stato assegnato ex aequo a Dybala, Immobile e Cristian Zapata. Nel 2018 è stato premiato Nicolò Barella, mentre nel 2019 è stato Daniel Ciofani. Nel 2020, i premi sono stati assegnati ex aequo a Mertens, Caicedo e Cutrone. Nel 2021 è stato premiato Kevin Lasagna, e nel 2022 Petagna. (ANSA).