Ballottaggi: ad Ancona Abodi e Schlein per chiusura campagna

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Il ministro dello Sport Andrea Abodi, domani in serata in piazza Roma ad Ancona per sostenere Daniele Silvetti, candidato sindaco per il centrodestra. La segretaria dem Elly Schlein, venerdì pomeriggio, sempre in piazza Roma per supportare la candidata di centrosinistra Ida Simonella. Ultimi appuntamenti per la chiusura di campagna elettorale per le Comunali in vista del ballottaggio Domani alle ore 19:30 si chiuderà la campagna elettorale di Silvetti con un "appuntamento aperto alla città durante il quale il candidato a sindaco lancerà il suo appello al voto. Sarà una giornata di riepilogo di quanto vissuto in questi tre mesi di campagna elettorale, sarà un'occasione per ripercorrere i punti salienti di un programma elettorale che dà una visione di città.

Saranno presenti coloro che hanno reso possibile questo percorso, candidati consiglieri, eletti, simpatizzanti e gli aderenti ai partiti della coalizione. Il ministro Abodi arriverà alle 20:30 circa.

Venerdì invece sarà la volta di Schlein ad Ancona a sostegno di Ida Simonella. Lo annuncia la segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi: "dopo il successo di partecipazione di due settimane fa al teatro delle Muse, - commenta Bomprezzi - la nostra segretaria nazionale ha scelto di tornare per sostenere la candidata Ida Simonella al ballottaggio. Al momento siamo in contatto con Ida Simonella e il suo staff, con la Federazione e l'unione comunale Pd di Ancona per organizzare al meglio questo evento" venerdì pomeriggio. (ANSA).