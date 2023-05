Amazon: Urso 'a Jesi digitale, occupazione e vetrina per Italia'

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - La realizzazione di un nuovo polo di Amazon a Jesi (Ancona), è "importante per la digitalizzazione, l'e-commerce, e nello stesso tempo un investimento che crea occupazione, con mille posti di lavoro in più. Ma è anche una vetrina dell'Italia per tante piccole e micro imprese, che potranno incrementare le proprie esportazioni, e quindi crescere sui mercato europei e internazionali". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante la cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo polo Amazon.

Secondo Urso, si tratta di "una svolta per il Made in Itali, per quel modello fatto di distretti industriali, di picole e medie imprese, di quelle Marche considerate un'anomalia nel contesto globale, e che invece stanno diventano un modello su cui gli altri Paesi e gli investitori internazionali vogliono scommettere".

"Tra pochi giorni - ha annunciato Urso - presenterò in Consiglio dei ministri la legge quadro sul made in Italy, che istituirà un fondo sovrano per le filiere nazionali e il liceo del made in Italy, per formare le competenze, le professionalità e i mestieri che servono alle nostre aziende per competere meglio nel mondo".

"La prima pietra di oggi segna un percorso di crescita" ha concluso il ministro, citando i dati Ocse, secondo i quali l'Italia "cresce più di tutti. Sono felice di essere qui con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, con tutto il sistema delle Marche, per dare un segnale di fiducia alle imprese che hanno fiducia nel loro lavoro e nelle loro produzioni". (ANSA).