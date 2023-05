Amazon: Acquaroli, 'prima pietra storica per le Marche'

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - La prima pietra posata oggi del nuovo polo logistico Amnazon a Jesi è "storica per le Marche, per il sistema infrastrutturale, un punto di partenza importante. Intorno a questa pietra non c'è solo un investimento di Amazon, ma tante opportunità che si aprono, e soprattutto un sistema logistico e digitale che può prendere spunto e rinascere nelle Marche". Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia della posa della prima pietra.

"E' la conferma di un modello Marche - ha aggiunto, parlando con i giornalisti -, che, coinvolgendo la filiera istituzionale, ma non solo, cerca di fare squadra e valorizzare il nostro territorio". (ANSA).