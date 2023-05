Pokey LaFarge ospite del Summer Jamboree di Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Il cantautore americano Pokey LaFarge, enfant prodige che dal 2006 ha conquista tutto il mondo con il suo sound travolgente, un mix hot swing, early jazz e ragtime blues, sarà uno degli special guest del Summer Jamboree 2023 di Senigallia (Ancona). LaFarge salirà sul palco di piazza Garibaldi il 3 agosto.

Erede dei grandi maestri del passato e innovatore del genere, Andrew Heissler, meglio conosciuto come Pokey LaFarge, è nato a Bloomington, nell'Illinois, nel 1983. Suona chitarra, mandolino e banjo, coltiva la musica dall'adolescenza tanto che, subito dopo il diploma di maturità, decide di mettersi in viaggio per gli Stati Uniti per esibirsi in mezzo alla gente. In questo periodo conosce i musicisti che lo seguiranno in tournée: Adam Hoskins alla chitarra, Joey Glynn al contrabbasso e Ryan Koenig all'armonica, al washboard e alle percussioni. Con loro, nel 2006, LaFarge pubblica 'Marmalade', il suo album di debutto autoprodotto, seguito da pubblicazioni indipendenti.

La svolta nel 2012, quando accompagna Jack White, dei White Stripes, nella canzone 'I Guess I Should Go to Sleep' dell'album 'Blunderbuss'. Da allora comincia l'ascesa: tra i maggiori successi gli album 'Pokey LaFarge', con l'aggiunta di tre nuovi membri nella sua band: Chloe Feoranzo al clarinetto e al sax, T.J. Muller alla tromba e Matthew Meyer alla batteria: nel 2015 'Something in the Water' (prodotto da Jimmy Sutton) raggiunge la vetta nella Top 30 dei Top Country Album della classifica Billboard e nel 2017 il disco 'Manic Revelations' ispirato alla musica soul degli anni '60. Intensa anche l'attiviità in tour.

Il Summer Jamboree 2023, il maggior festival internazionale della musica e la cultura Usa degli anni '40 e '50, si terrà quest'anno dal 29 luglio al 6 agosto, tra musica live e balli Swing e Rock'n'Roll, artisti internazionali e grandi concerti ad ingresso gratuito, Burlesque Show, tatuaggi tradizionali non stop, Dance Camp e Dance Show, Village Vintage Market, Hawaian Beach Party. (ANSA).