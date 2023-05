Confindustria: Grimaldi, scuola di formazione per calzatura

(ANSA) - MACERATA, 16 MAG - "Stiamo lavorando per creare una scuola di formazione permanente per la calzatura": ad annunciarlo stamani il presidente di Confindustria Macerata, Sauro Grimaldi, a margine dell'assemblea degli industriali maceratesi in cui si parla del lavoro che cambia.

All'appuntamento partecipa anche il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi. "Il lavoro che cambia è il tema del momento - ha sottolineato Grimaldi - Le nostre aziende devono capire come cambia il mercato e il mondo del lavoro". "Abbiamo avviato una importante collaborazione con l'Università e le scuole superiori per creare dei centri di formazione per i nostri futuri collaboratori", ha detto ancora. "Cosa chiedono gli imprenditori maceratesi? Sicuramente serve un intervento sul cuneo fiscale, altrimenti non riusciamo a dare poi moneta ai nostri dipendenti e il Pil non crescerà e non si innescherà il processo di crescita della nostra economia", ha spiegato Grimaldi. Parlando di edilizia, il presidente degli industriali maceratesi ha evidenziato che "il settore sta vivendo un momento particolare per la ricostruzione post sisma in atto, ma c'è un sistema burocratico che rischia di non farci portare avanti le nostre aspettative". (ANSA).