Comunali: fuori programma per Carfagna tra bancarelle ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 04 MAG - Breve fuori programma per Mara Carfagna, presidente di Azione, oggi ad Ancona a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella. Dopo l'incontro con la stampa, accompagnata dal coordinatore regionale Tommaso Fagioli, si è mescolata alla folla delle bancarelle della Fiera di San Ciriaco, patrono della città. Un paio di soste agli stand, tra cui quello della Protezione civile, una fermata in un negozio: qualcuno l'ha riconosciuta, un giovane attivista si è fatto fotografare con lei prima di risalire in auto e ripartire. (ANSA).