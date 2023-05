Si finge prete e se ne va da struttura ricettiva senza pagare

Prima aveva rubato, approfittando della momentanea distrazione del gestore di un distributore di carburante da Tolentino, l'incasso della giornata, 3.600 euro.

Poi era stato ospite per qualche giorno di una struttura ricettiva del Maceratese spacciandosi per sacerdote e allontanandosi senza pagare il conto, abbandonando in camera i suoi effetti personali. Nei giorni scorsi però è stato individuato dai poliziotti della Squadra Volante a Macerata: l'aspetto corrispondeva alla descrizione fornita dalla Centrale Operativa relative ad un ricercato. I poliziotti lo hanno controllato e nonostante l'uomo fosse sprovvisto di documenti, tramite procedura di foto segnalamento ed accertamenti della Polizia Scientifica, veniva identificato come il destinatario di una misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. Si tratta di un sessantenne, originario di Spoleto, di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, commessi su tutto il territorio nazionale. E' stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Ancona.

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Macerata in seguito alle indagini condotte dai carabinieri di Tolentino per il furto al distributore. Ma è stato identificato grazie agli indumenti che aveva abbandonato nella struttura ricettiva, gli stessi che indossava quando aveva commesso il furto. (ANSA).