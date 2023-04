25 aprile: Ricci, "divisivo per chi non fa conti con la storia"

(ANSA) - PESARO, 25 APR - Anche a Pesaro celebrazione del 78/o anniversario della Liberazione d'Italia. "Una festa nazionale del ringraziamento - ha detto il sindaco Matteo Ricci durante la cerimonia al Monumento della Resistenza - verso tutti coloro che, con il loro sacrificio e senza esitare, hanno scelto di stare dalla parte giusta, contro il regime fascista e l'invasore nazista, contribuendo a liberare il nostro Paese".

"Basta ambiguità sul 25 aprile. Soprattutto da chi, come me, - ha rimarcato Ricci - ha l'onore di rappresentare i colori del nostro Paese. La Liberazione non è divisiva, lo è soltanto per chi non ha fatto i conti con la storia o continua a parlare di supremazia della razza. La nostra identità è chiara e si fonda sui valori della Resistenza: l'uguaglianza, la libertà, e la democrazia".

"In questi giorni qualcuno ha detto che la 'storia viene scritta sempre dai vincitori'. È vero, per fortuna - ha affermato il sindaco -, perché se così non fosse stato non ci sarebbe la Democrazia, l'Europa sarebbe stata nazista. Nel 1945 il fascismo è stato sconfitto grazie a scelte di uomini coraggiosi, oggi sta a noi, ogni giorno, combattere il razzismo affinché certi disvalori non intacchino la nostra società.

Dobbiamo essere grati ai sacrifici di eroi come Fastiggi, Cecchi, De Sabbata, se abbiamo il privilegio di vivere in libertà".

Le celebrazioni si sono aperte con la messa in Cattedrale in memoria dei Caduti. Poi la deposizione delle corone al sacrario di piazzale Collenuccio e alla cappella votiva di Sant'Ubaldo.

Il corteo di autorità, associazioni e cittadini, si è poi spostato al Monumento alla Resistenza. Tra gli intervenuti i presidenti della Provincia Giuseppe Paolini, del Consiglio comunale Marco Perugini, esponenti delle Associazioni Combattentistiche, di Anpi, del Forum Giovani e degli studenti.

