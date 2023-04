Auto sfondano guardrail e finiscono giù da ponte, tre feriti

Le auto in velocità sfondano il guardrail su un ponte, al confine tra Chiaravalle e Jesi, e finiscono giù dal cavalcavia per circa dieci metri. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, all'incrocio tra via Clementina e via Coppetella. A bordo delle vetture, una Volkswagen Golf e una Skoda Octavia, tre operai 23enni della stessa ditta che stavano andando a Chiaravalle: con una dinamica in fase di accertamento, le due vetture hanno sfondato il parapetto e sono cadute di sotto. Una si è quasi cappottata, finendo tra i rovi, l'altra è atterrata 'piatta' nei pressi di un canale.

Sul posto i carabinieri, i soccorsi del 118, della Croce Verde e della Croce Gialla, e i vigili del fuoco da Ancona e Jesi; ad avere la peggio uno dei tre operai, privo di sensi, e trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette; viaggiava sulla Golf, recuperata poi a decine di metri dal punto d'impatto, con a bordo un passeggero anche lui ferito; sulla Octavia l'altro operaio anche lui ferito. I vigili del fuoco hanno recuperato i veicoli con una autogru e grazie all'ausilio di fotoelettriche per squarciare il buio completo, specie in quella zona con folta vegetazione. (ANSA).