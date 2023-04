Comunali: Ancona,al Piano sede elettorale Ripartiamo dai Giovani

Inaugurata oggi la sede elettorale della lista civica "Ripartiamo dai GIOVANI" e del candidato sindaco Marco Battino. Molto l'entusiasmo durante il taglio del nastro della nuova sede situata in via Macerata 3/A a pochi passi da Piazza Ugo Bassi nel quartiere del Piano San Lazzaro.

"La scelta della location non è casuale, tutto è partito da questo quartiere, nel quale vivo da sempre. Il Piano, uno dei quartieri abbandonati durante gli ultimi anni, deve essere rilanciato. - ha affermato Battino - Questo è uno dei nostri obiettivi. La nuova sede significa tanto per noi, oltre ad essere il nostro quartier generale sarà un luogo in cui poter parlare e confrontarci con i tanti cittadini.

Riaprire il dialogo con la cittadinanza è ciò che la politica locale deve fare con estrema urgenza. Gli orari di apertura verranno comunicati nei prossimi giorni, ha concluso - ma l'intenzione è di riuscire ad aprire tutti i pomeriggi".

L'inaugurazione si è conclusa con un brindisi benaugurale.

Oltre a Marco Battino erano presenti molti dei candidati consiglieri della lista civica Ripartiamo dai Giovani. (ANSA).