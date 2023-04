Comunali: ad Ancona in corsa anche Udc con Silvetti

Ci sarà anche il simbolo dell'Udc nella scheda per il voto delle amministrative di maggio ad Ancona, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Daniele Silvetti. Sono 32 i candidati in lista, tra cui Luca Savoiardi del Comitato Paralimpico regionale e il segretario provinciale Sergio Capitoli. "Abbiamo deciso di sostenere Silvetti perché ha esperienza come consigliere comunale e regionale e sta amministrando bene il Parco del Conero" ha spiegato Capitoli.

I centristi e il candidato sindaco sono sulla stessa lunghezza d'onda per alcuni temi identitari: "attenzione alle politiche sociali, tutela della famiglia tradizionale, sostegno alle fasce deboli". Inoltre, sempre secondo Capitoli, "bisogna recuperare il rapporto tra la gente e la politica".

Silvetti ha parlato invece di un'amministrazione di centrosinistra al governo da troppo temo e ormai "autoreferenziale. Noi andiamo avanti con i nostri temi e le nostre proposte. Il cambiamento va visto come un'opportunità".

Presenti anche il commissario regionale Antonio Saccone ("noi risolviamo problemi") , il portavoce regionale Vittoriano Solazzi, il parlamentare Antonio De Poli e il presidente del Consiglio regionale Dino Latini. Il simbolo dello scudo crociato, ha osservato Latini, "ha garantito 75 anni di crescita, modernità e soprattutto democrazia. E questa avventura che vede i civici uniti all'Udc è un passo importante perché ridà lustro alla politica. Il nostro è sia un esperimento pilota che di radicamento nel capoluogo per quello che sarà il futuro della città. Il nostro impegno proseguirà anche dopo le elezioni". (ANSA).