25 aprile:Anpi, ad Ancona primo Percorso Urbano della Memoria

(ANSA) - ANCONA, 18 APR - Presentazioni di libri, orazioni, deposizioni di fiori e corone in vari luoghi simbolo della città e la consueta cerimonia il 25 aprile al Passetto di Ancona seguita da un corteo lungo il viale della Vittoria e da un comizio in piazza Cavour. E' il denso programma di manifestazioni ed eventi organizzati dall'Anpi di Ancona in occasione del 25 aprile insieme ad enti come Università Politecnica delle Marche, Comune, associazioni come Libera, Gulliver, Aned (Associazione ex deportati), Fiab, sindacati.

"Quest'anno ha detto Tamara Ferretti, presidente di Anpi Ancona - celebriamo l'80/o anniversario degli scioperi del 1943, ma anche quello dell'8 settembre, che segna l'inizio della Resistenza". Tra le iniziative il primo Percorso Urbano della Memoria: dall'antifascismo alla Resistenza", domenica 23 aprile, un tragitto, a piedi e in bicicletta, dalla sede della prima Camera del Lavoro agli Archi, per poi toccare il porto e il cantiere navale, dove si tennero gli scioperi, il Rifugio Birarelli, il Cardeto, il Campo degli Ebrei, la ex Caserma Villarey, via Isonzo fino al Monumento alla Resistenza del Pincio. Previste soste alle Pietre d'inciampo dedicate all'antifascista Andrea Lorenzetti e al comandante partigiano Gino Tommasi. Tra le figure che verranno ricordate anche quella dell'anarchico anconetano Alvaro Pietrucci, arrestato a Torino durante gli scioperi e morto in un lager. Giovedì 20 aprile è previsto un incontro alle Officine Rotabili Fs, altro luogo legato agli scioperi del 1943, con un'orazione di Guido Lorenzetti (Aned). Venerdì 21 aprile deposizione di corone al Cimitero degli Alleati. Il 23 aprile il Percorso Urbano della memoria e il 24 deposizioni di corone a vari cippi e lapidi.

Martedì 25 aprile, oltre alla cerimonia con autorità e Anpi nel centro di Ancona, è in programma nel pomeriggio al Parco delle Staffette Partigiane un omaggio alle donne della Resistenza. Il 29 aprile ci sarà un Viaggio della Memoria, visita all'ex campo di concentramento di Servigliano. (ANSA).