Acquaroli, nuovo Centro Osimo rafforza 'filo' solidarietà

(ANSA) - ANCONA, 30 MAR - "Una giornata importante che testimonia una storia ugualmente importante, motivo di orgoglio per l'Italia e soprattutto anche per le Marche". Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del Centro nazionale della Lega del Filo d'Oro, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per la giunta regionale era presente anche il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.

"La nuova sede rafforza il filo preziosissimo di solidarietà sempre testimoniato dalla Fondazione", ha detto Acquaroli che ha aggiunto: "credo che la vicinanza della Regione alla Lega del Filo d'Oro e delle istituzioni tutte, rappresentate oggi dalla massima espressione, il Capo dello Stato, siano una testimonianza di questo percorso di crescita della Fondazione che è un punto di riferimento a livello nazionale".

Nel suo intervento di saluto, il presidente Acquaroli ha ringraziato il Capo dello Stato per la testimonianza di attenzione e sensibilità "da sempre dimostrata nel suo mandato istituzionale verso le fragilità e le fasce più deboli", e ha rivolto un pensiero e un ringraziamento al presidente Rossano Bartoli e tutta la comunità della Lega del Filo d'Oro "per l'impegno qualificato e costante verso le disabilità espresso in ben 58 anni di attività a favore delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali".

Rivolto agli amministratori della Fondazione, Acquaroli ha ribadito che "l'inaugurazione del nuovo Centro nazionale è un ulteriore segno della vostra attenzione verso le esigenze dei più fragili. Rafforza il filo preziosissimo di solidarietà che da sempre la Lega tesse con determinazione, fiducia e concretezza operativa. Rappresentate - ha concluso - un modello unico di solidarietà, un esempio per l'intero Paese e un orgoglio per le Marche. La Regione vi è vicina e vi sostiene. La presenza del Capo dello Stato rafforza l'impegno della comunità marchigiana a favore dei più deboli". (ANSA).