Robert Plant il 28 agosto allo Sferisterio di Macerata

L'ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant si esibirà in concerto allo Sferisterio di Macerata, il prossimo 28 agosto, insieme a Suzi Dian, con lo spettacolo "Saving Grace". Si allarga dunque la rosa dei nomi che animeranno la rassegna maceratese della musica di Sferisterio Live organizzata dall'assessorato agli Eventi del Comune di Macerata in collaborazione con l'Associazione Sferisterio.

E' di oggi infatti l'annuncio, dopo Simply Red, The Lumineers, Massimo Ranieri, Deep Purple, Madame e David Garrett, che a salire sul palcoscenico dello Sferisterio il 28 agosto sarà Robert Plant il quale ha annunciato stamattina sette concerti in Italia che si terranno tra la fine di agosto e i primi di settembre per presentare al pubblico, insieme a Suzi Dian lo spettacolo Saving Grace. Il progetto prevede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro), ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention.

Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low, tra gli altri. (ANSA).