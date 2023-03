Autocarro cade in scarpata da ponte e si ribalta a San Severino

Un autocarro è uscito di strada mentre percorreva la Ss 361 "Septempedana" a San Severino Marche, nei pressi della rotonda per Cingoli, e ha sfondato la recinzione ed è caduto nella scarpata sottostante da qualche metro d'altezza, ribaltandosi. E' accaduto stamattina, poco dopo le 5. I vigili del fuoco, con le squadre da Tolentino e Macerata, sono intervenuti e hanno estratto il conducente rimasto incastrato nella cabina, in collaborazione con il personale sanitario; poi hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto è arrivata anche la polizia stradale per tutti i rilievi del caso e le squadre Anas per ripristinare la regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Il mezzo Mercedes uscito di strada è un camion frigo di una società di Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna; è finito contro la balaustra di protezione sul ponte dell’Intagliata terminando la corsa nel fossato sottostante. Gravi le condizioni del il conducente trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale per regolamentare la viabilità chiusa in entrambe i sensi di marcia. Sono state predisposte deviazioni alternative anche per il traffico urbano che ha subito rallentamenti. Un autogru dei vigli del fuoco ha tentato di recuperare il mezzo. Una seconda autogru di un’impresa privata è giunta a supporto delle operazioni di ripristino che si preannunciano lunghe e difficili. Per le opportune verifiche sono già al lavoro i tecnici dell’Anas.

A causa dell'incidente, fa sapere Anas, il traffico è infatti rimasto bloccato in entrambe le direzioni sulla Statale 361 al km 56+300. Oltre al recupero del mezzo pesante, sono in corso le operazioni di ripristino delle barriere e della messa in sicurezza di un cavo elettrico. (ANSA).