Giornata Poesia: 'Pane e Rose', studenti nelle piazze di Pesaro

(ANSA) - PESARO, 21 MAR - Centinaia di studentesse e studenti di Pesaro hanno riempito alcuni degli spazi della cultura - piazza del Popolo, le corti di Palazzo Gradari e Palazzo Mosca - in occasione della Giornata mondiale della poesia che gli istituti superiori cittadini tornano ad omaggiare con l'iniziativa "Il Pane e le Rose", quest'anno declinata sul tema "Luoghi di-versi".

"Questo progetto da anni porta nelle piazzette di Pesaro la poesia, tra le prime forme d'arte che i ragazzi incontrano, spesso rimanendone affascinati, nel loro percorso educativo".

dicono Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Camilla Murgia, assessora alla Crescita e alla Gentilezza, sottolineando che la manifestazione "avvicina, facendolo vivere in modo più sentito anche ai più giovani, il claim 'La natura della cultura' di Pesaro2024", il progetto che ha portato la città ad essere scelta come Capitale Italiana della Cultura nel 2024.

Con "Il Pane e le Rose" studentesse e studenti hanno letto poesie, fatto musica, distribuito fiori e arte evidenziando "il valore poetico degli spazi fisici e dell'anima che la poesia interroga; un nutrimento che è non solo per la vista, ma anche per lo spirito" aggiungono Vimini e Murgia. Quello promosso dalle scuole della città "è uno degli appuntamenti su cui dobbiamo investire sia perché i ragazzi sono protagonisti di un'esperienza formativa diversa, sia perché permette loro di comprendere che la poesia non è riservata a pochi eletti, ma che è un bene - proprio come il pane e le rose - che dobbiamo pretendere tutti". (ANSA).