Furgone si ribalta in A14, muore passeggero 27enne

(ANSA) - ANCONA, 19 MAR - Un giovane di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4:30 di stamane, lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Ancona sud e Ancona nord, al km 225+700 in direzione nord. Il conducente di un Fiat Doblò ha perso il controllo del mezzo, che ha urtato contro la barriera New Jersey e si è ribaltato. Il 27enne, che viaggiava sul lato passeggero, è morto. Ferito il conducente, 34enne, che è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo la polizia stradale della sottosezione di Fano, il 118 e i vigili del fuoco. (ANSA).