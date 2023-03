Sisma: Musumeci, fissare tempi di ricostruzione in 9-10 anni

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Stiamo operando affinché nel prossimo futuro i tempi per completare il processo di ricostruzione post sisma abbiano una durata di 10 anni, termine che scenderà a 9 quando verrà approntato un apposito 'Decreto Calamità. Ricordo inoltre che finora per il sisma 2016 che ha colpito le Regioni del centro Italia sono stati utilizzati 2,7 miliardi di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 27 miliardi". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci nel corso di una conferenza stampa, tenuta insieme al commissario per la Riparazione e la Ricostruzione Guido Castelli, dedicata al dl Sisma. Una tempistica quanto più possibile precisa per la ricostruzione, ha aggiunto il ministro, "è fondamentale per evitare che gli abitanti dei luoghi colpiti dal sisma si sentano abbandonati. Ma anche perché nel nostro Paese manca un calcolo temporale preciso per completare il processo di ricostruzione con risorse pubbliche. Anche per questo questo - ha sottolineato - stiamo operando per stabilizzare i 591 tecnici impegnati nella ricostruzione, cosa che dovrebbe essere completata a fine 2023".

Secondo Castelli "tutti noi siamo sicuri che in quei territori arriverà prima o poi un'altra scossa. E non lo dico per provocare gesti apotropaici, ma solo perché la natura degli Appennini ci può riservare purtroppo queste brutte notizie. Per questo dobbiamo continuare a lavorare per garantire la sicurezza di tutti" ha insistito. (ANSA).