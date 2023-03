Pnrr: 27,5 milioni per edilizia scolastica Marche

(ANSA) - ANCONA, 16 MAR - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco di 399 interventi di edilizia scolastica indicati dalle Regioni a seguito dello stanziamento di risorse aggiuntive avvenuto con decreto del Ministro del 7 dicembre 2022 e finanziati con circa 936 milioni di euro nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che Comuni e Province potranno immediatamente attuare. Gli interventi sono dedicati a messa in sicurezza degli istituti, riqualificazione, adeguamento sismico e antincendio, eliminazione delle barriere architettoniche e sono stati individuati nei Piani presentati dalle Regioni entro lo scorso 17 febbraio. Comuni e le Province possono avviare subito la definizione delle progettazioni e le procedure per l'appalto dei lavori. Con successivo decreto verranno autorizzati alcuni ulteriori interventi, utilizzando i residui della programmazione. Per le Marche sono stati finanziati 9 interventi per un ammontare di 27 milioni e 502.081 euro. Le risorse sono destinate alla Provincia di Ancona per il Liceo Scientifico Galilei di Ancona (due milioni e 379mila euro per adeguamento/miglioramento sismico ed efficientamento energetico): a quella di Pesaro Urbino per il Liceo Nolfi Apolloni (sei milioni e 215.173 euro per sostituzione edilizia); al Comune di Montecarotto per l'Istituto Comprensivo di Arcevia (due milioni e 60mila euro per sostituzione edilizia); al Comune di Monteprandone per l'Ic Allegretti (quattro milioni e 998.514 euro per sostituzione edilizia); al Comune di Carassai per l'Ic Sacconi di Rotella (due milioni e 531.600 euro per sostituzione edilizia); al Comune di San Marcello per l'Ic Rossini (due milioni e 600mila euro per sostituzione edilizia); al Comune di Fermo per l'Ic Davinci Ungaretti ((un milione e 553.669 euro per adeguamento/miglioramento sismico); al Comune di Senigallia per l'Ic Giacomelli ( due milioni e 582062 euro per un progetto di sostituzione edilizia dal costo totale di oltre 4 milioni di euro); al Comune di Monte Roberto per l'Ic di Pianello Vallesina (due milioni e 582.062 euro per sostituzione edilizia). (ANSA).