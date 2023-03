Ancona per due giorni capitale Cheerleading, 18 e 19 marzo

Ancona diventerà per due giorni la capitale del Cheerleading. Il 18 e il 19 marzo al PalaPrometeo oltre 1.500 persone tra Cheerleaders, allenatori e addetti ai lavori arriveranno in città per la decima edizione dei Ficec Nationals: i campionati italiani CSI di Cheerleading e Performance Cheer. Nell'immaginario il termine "Cheerleading" viene associato erroneamente a quello di "majorette", ma in realtà i Cheerleaders sono veri e propri atleti che dedicano settimanalmente ore e ore del proprio tempo alla pratica dello sport Cheer o Cheerleanding.

Ad Ancona, la prima giornata sarà dedicata alle categorie non qualificanti per i Campionati Europei della International Cheer Union e avrà inizio nel primissimo pomeriggio di sabato 18 marzo 2023 con la Cheer Sport Leangue. La mattina del giorno seguente l'evento proseguirà con le categorie regine della specialità che qualificheranno le squadre agli europei 2023 in programma a Verona, per la prima volta in Italia, dal 26 giugno al 3 luglio.

Ivo Sequani, Presidente Ficec, ringrazia il Comune di Ancona e afferma: "Volevamo portare i Ficec Nationals ad Ancona nel 2020 ma con l'emergenza sanitaria del Covid-19 siamo stati costretti, come quasi tutte le realtà sportive, prima a rinviarli e poi a cancellarli. Oggi manteniamo quella promessa fatta alla città e alle autorità locali che hanno da subito dimostrato il loro supporto all'iniziativa, quella di ritornare il prima possibile. Vi aspettiamo numerosi sabato 18 e domenica 19 marzo al Palaprometeo". (ANSA).