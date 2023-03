Dante Ferretti, momento difficile per il cinema nel mondo

(ANSA) - MACERATA, 13 MAR - "È un momento un po' così, non solo per il cinema italiano, ma per il cinema di tutto il mondo": lo ha detto lo scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, Dante Ferretti, parlando con i giornalisti della mancanza di affermazione dei film italiani alla notte degli Oscar. A Ferretti viene conferito oggi il dottorato honoris causa in "Umanesimo e tecnologie" dall'Università di Macerata in occasione dell'inaugurazione del 733/o anno accademico. Ferretti ha spiegato la crisi del cinema "un po' perché in televisione fanno tanti film" e poi perché "le persone la sera vanno a casa e davanti a televisori sempre più grandi mangiano, bevono e russano", ha scherzato. Nel ripercorrere la lunga carriera, da Pasolini a Fellini, dalla Cavani a Comencini, fino alle collaborazioni internazionali con Scorsese e Tim Burton, Ferretti ha ricordato quando riuscì a strappare la promessa a suo padre di poter frequentare il corso di scenografia all'Accademia di Roma: "Mi disse che sarei potuto andare se per una volta non fossi stato rimandato di alcune materie a scuola - ha raccontato -. Essendo l'ultimo anno, e quindi c'erano gli esami di maturità, mi misi a studiare gli ultimi due mesi e così venni promosso e andai a studiare da scenografo". (ANSA).