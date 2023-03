Università: Bernini, fase irripetibile di crescita per Atenei

(ANSA) - MACERATA, 13 MAR - "I finanziamenti erogati alle Università e alla ricerca vanno spesi bene e per consentire di spenderli velocemente servono modelli flessibili". Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, intervenuta da remoto all'inaugurazione del 733/o anno accademico dell'Ateneo di Macerata. La ministra ha ricordato la crisi economica degli anni scorsi, "la tragedia del Covid" e la guerra in corso in Ucraina, ma ha sottolineato come le università italiane "siano riuscite a ripartire e questa è una fase irripetibile di crescita". "Per crescere - ha detto ancora Bernini - bisogna innovare, voi di Unimc avete una università rigenerativa sia sotto il profilo culturale che infrastrutturale, perché siete umanesimo e tecnologia". La ministra ha evidenziato anche l'importanza delle "interconnessioni tra atenei e territori".

