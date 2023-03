'The Voice Kids', vince Melissa Agliottone, 12enne di Fermo

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Melissa Agliottone è la vincitrice della prima edizione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici con i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Gigi D'Alessio e i Ricchi e Poveri, che l'11 marzo su Rai 1 ha ottenuto uno share del 22.7% con con un picco di oltre il 30% al momento della proclamazione, e con 3 milioni e mezzo di spettatori di media.

Un grande risultato - sottolinea la Rai in una nota - per le due serate speciali, dedicate ai giovani cantati tra i sette e i quattordici anni, che arriva sulla scia di The Voice Senior e conferma il successo di un format - prodotto in Italia da Fremantle - che coniuga divertimento e spunti di riflessione.

Una grande festa che ha messo al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l'amore per la musica come valore condiviso e unificante, e cardine del loro percorso di crescita.

Melissa Agliottone, 12 anni di Sant'Elpidio al Mare (Fermo), giovane cantate e musicista del Team Loredana Bertè, ha conquistato il pubblico in studio prima con la sua interpretazione di "Shallow", il brano di Bradley Cooper e Lady Gaga colonna del film "A Star is Born" e poi al piano con "Fallin'" di Alicia Keys. Una scelta, quella del pubblico, che è arrivata al culmine di una serata ricca di emozioni e divertimento, con l'opening di Mr Rain, il talentuoso rapper terzo classificato a Sanremo, che ha cantato accompagnato dai 12 finalisti di The Voice Kids, e che si è conclusa con la "Blind Audition" a sorpresa di LDA, ovvero Luca D'Alessio, anche lui reduce dal successo sanremese che ha interpretato la sua ultima hit, facendo una sorpresa al padre Gigi.

The Voice Kids è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia e da Marco Tombolini ed è figlio di The Voice, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

(ANSA).