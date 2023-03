Comuni: sindaca Ancona, due mandati con lavoro di squadra

(ANSA) - ANCONA, 10 MAR - Due mandati consecutivi, dieci anni di amministrazione, condotti sempre "non da una donna sola al comando, come qualcuno mi definisce, ma da una squadra composta da sindaco, assessori e consiglieri comunali di maggioranza": la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli (Pd) si avvia a chiudere questa esperienza e oggi ha tracciato un bilancio di fine mandato in un incontro stampa con la giunta al complotto, tra cui l'assessore al Bilancio Ida Simonella, candidata del centrosinistra alle amministrative di maggio. Una squadra di cui Mancinelli ha avuto contemporaneamente il "il ruolo di allenatore e di capitano". "Nel 2013 Ancona aveva bisogno di tanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione .- ha ricordato -, molte delle realizzazioni compiute nei decenni precedenti avevano una età che lo richiedeva: oltre 60 edifici scolastici, oltre 50 impianti sportivi, tra i quali il Dorico e il Del Conero, i 2 Teatri, i 12 cimiteri e i 4 mercati coperti, le Piazze e gli oltre 500 chilometri di strade urbane, i grandi parchi cittadini.

Occorreva intervenire per la vivibilità dei cittadini e per rendere più attrattiva la città. A fronte di bilanci comunali 'poveri' e totalmente insufficienti siamo andati costantemente a caccia di soldi, concorrendo a tutti i bandi possibili, statali ed europei, e abbiamo portato a casa tante risorse: dal Bando aree degradate al Bando euroeo ITI-Waterfront, al Bando Periferie, ai bandi Ministeriali su trasporto pubblico ed edilizia scolastica, e, da ultimo, al Pnrr". Ma, ha ammesso, dato che abbiamo dovuto anche attingere ai fondi del bilancio comunale, ci sono state meno risorse per la manutenzione ordinaria. Nota per il suo modo di parlare schietto, ha esortato il suo successore "ad evitare come la peste la demagogia, a darsi obiettivi ambiziosi ma possibili, a non raccontare balle, a non fare in campagna elettorale promesse che poi non si possono mantenere. Come dice Giorgia - ha scherzato - 'la coperta è corta', su questo concordo". (ANSA).