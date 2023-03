Comunali: Ankon Civica Verde e Popolare in lista civica Silvetti

(ANSA) - ANCONA, 04 MAR - Dopo l'incontro con i Soci e simpatizzanti, oggi, "Ankon Civica Verde e Popolare", il movimento civico fondato da Daniele Ballanti, entra ufficialmente nella lista civica del candidato Sindaco Daniele Silvetti per "Ancona Protagonista". "Abbiamo scelto di aderire ad Ancona Protagonista - spiega Ballanti - perché incarna il significato dell'impegno civico portato avanti negli anni nel territorio con associazioni culturali, con il comitato di via Torresi - fondato sempre da Ballanti - con le attività di volontariato".

"Portiamo in dote la nostra sensibilità ed impegno sui temi ambientali, sulla mobilità sostenibile e il trasporto pubblico, sul verde cittadino, sulla promozione di una città più a contatto con il proprio porto e fruibilità fino al mare, più a misura d'uomo, più pulita e meno degradata. - spiega Ballanti - Fondamentale per noi è il costante dialogo Amministrazione-Cittadini (dialogo assente al di fuori delle campagne elettorali quando i politici cercano voti) e la presa in carico della richiesta di cura e presenza del "Comune" nei quartieri, sviluppando una rete di comitati di cittadini che possano, come avvenuto nel quartiere Grazie, interloquire direttamente con l'Amministrazione e le altre Istituzioni per risolvere problematiche che spesso il Palazzo non percepisce (o non vuole percepire)".

"Il forte impegno al dialogo costante con i cittadini" arriva dalle dichiarazioni del candidato sindaco, Daniele Silvetti: "La nostra non è una condivisione di circostanza - afferma -.

Raccogliamo la vostra voglia di fare, l'interesse per questa città ormai piegata su se stessa e il desiderio di riscatto.

Abbiamo l'opportunità di iniziare a costruire e proporre partendo proprio dal concetto di identità: sarebbe al contrario difficile pensare al futuro navigando a vista o rincorrendo le emergenze. Questa - conclude - è anche l'occasione per costruire un soggetto civico attento, anche fastidioso e che non conosce steccati". (ANSA).