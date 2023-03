Luce viola su Palazzo Marche contro tumori Papilloma virus

Il Consiglio regionale delle Marche in prima linea per sconfiggere i tumori causati dal Papilloma virus. In occasione della Giornata mondiale contro l'HPV del 4 marzo, Palazzo delle Marche ad Ancona si illuminerà di viola, colore simbolo della ricorrenza, confermando l'impegno contro il virus responsabile di quasi il 100% dei tumori della cervice uterina (circa 2400 i nuovi casi stimati in Italia nel 2020) e di altre forme di neoplasie femminili e maschili.

L'obiettivo, condiviso dal presidente Dino Latini con il presidente della Commissione sanità Nicola Baiocchi e con la vicepresidente Simona Lupini, è rilanciare la vaccinazione nelle Marche, raggiungendo il traguardo della copertura del 95% fissato dal Piano nazionale della Prevenzione. A causa della pandemia, ricorda la Regione, le attività di screening e di vaccinazione hanno subito una forte flessione, in particolare, come rilevato dal Ministero della salute, l'anti-HPV è risultata la somministrazione maggiormente ridotta.

L'impegno si rinnoverà nel progetto "Marche HPV free", avviato lo scorso anno, per promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul territorio, coinvolgendo operatori sanitari, esperti in profilassi e oncologia, associazioni, scuole e famiglie, nella consapevolezza che la prevenzione resta l'arma più efficace. Anche per il 2023 saranno le "Farfalle" della Società Ginnastica Fabriano le testimonial di "Marche Hpv free", già protagoniste di un videoclip dove invitano i loro coetanei a prenotare il vaccino. Nelle Marche la vaccinazione è offerta gratuitamente dai 12 fino ai 25 anni per le ragazze e dai 12 ai 18 anni per i ragazzi. (ANSA).