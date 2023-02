Covid: Gimbe, +7% casi in 7 giorni, ricoveri sotto media Italia

Nelle Marche aumento di casi (+7,1%) di coronavirus nella settimana compresa tra il 17 e il 23 febbraio. Si è anche registrato un lievissimo peggioramento dell'incidenza per 100mila abitanti (da 34,2 della settimana precedente a 36,6). A livello provinciale, Ancona fa segnare l'incidenza più alta con 51 (+25% rispetto alla settimana precedente); seguono Ascoli Piceno 33 (-12,8%), Macerata (32; +10,1%), Fermo (32; -11,5%); Pesaro e Urbino (16; -12,7%).

Per quanto riguarda i ricoveri le Marche si posizionano sotto media nazionale per occupazione di posti letto di pazienti Covid sia in area medica (4,1%) e in terapia intensiva (0,4%).

Sul fronte vaccini, la percentuale di popolazione che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 16,8% (media Italia 13,9%) a cui aggiungere la popolazione temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 1%.

Gli over 5 anni che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino sono il 15,2% del totale (media Italia 15,2%) a cui si aggiunge la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 3,4%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 23,2% (media Italia 31,2%); con la quinta dose il 10,4% (15,1%). La popolazione di età compresa tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 19% (Italia 35,3%) a cui si aggiunge un 2% (3,2%) solo con prima dose. (ANSA).