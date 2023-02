Ucraina: ad Ancona un serpentone con bandiere arcobaleno

(ANSA) - ANCONA, 25 FEB - Un lungo serpentone di persone giunte un po' da tutte le Marche ha sfilato in corteo portando i colori della pace per le vie del centro storico di Ancona per una manifestazione regionale a cui hanno partecipato circa 500 persone nell'ambito delle iniziative di Europe for Peace. I manifestanti hanno sfilato da piazza del Plebiscito fino a piazza Cavour, portando una lunga bandiera iridata. L'iniziativa è stata promossa dall'Università per la pace insieme ad altre sigle: Acu Gulliver Ancona, Anpi, Caritas Diocesana Ancona-Osimo, sindacati e tante altre associazioni e movimenti.

Tra i manifestanti anche larcivescovo di Ancona Osimo Angelo Spina. "Chiediamo il cessate il fuoco e un negoziato di pace subito con la mediazione delle organizzazioni internazionali, in primo luogo l'Onu, ma anche l'Italia, la Ue e gli Stati membri.

Questa guerra va fermata subito" ha detto il presidente dell'Università per la Pace Mario Busti. "Non si sta mettendo lo stesso impegno nel negoziato di pace, di quello che si sta mettendo per inviare armi - ha aggiunto -. La politica ha abdicato alla guerra, ma la pace è sempre possibile, in qualsiasi momento e anche una pace forzata e ad ogni costo può dare i suoi frutti. Abbiamo sprecato 70 anni di pace: i conflitti non devono degenerare in guerre". "Esattamente un anno fa - ha ricordato la presidente di Anpi Marche, Nicia Pagnani - eravamo in questa stessa piazza per chiedere quello che chiediamo anche oggi: un impegno per la pace e uno stop alla guerra". Nel corso della manifestazione regionale sono stati letti brani e dichiarazioni di pacifisti e intellettuali, incentrati sull'importanza della pace: da don Tonino Bello al metropolita di Kiev, da Svjatlana Aljaksandrauna Aleksievic al metropolita di Kiev fino ad Alex Langer. (ANSA).