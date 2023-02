Ripresa circolazione su ferrovia Adriatica, ritardi 20-40 minuti

È ripresa la circolazione dei treni in entrambi i binari della linea ferroviaria Adriatica Pescara-Ancona, interrotta a causa dell'investimento mortale di una persona dal treno regionale 4200, nel tratto tra Pedaso e Porto San Giorgio (Fermo). Sono stati coinvolti 9 treni: 5 Regionali, 2 Frecce e 2 Intercity. Trenitalia ha attivato i servizi di autobus sostitutivi tra San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Civitanova Marche (Macerata). I ritardi sono stati contenuti tra 20 a 40 minuti. Sul luogo in cui è stato rivenuto il corpo (di cui non è stata resa nota l'identità) a Marina Palmense di Fermo sono intervenuti i mezzi di soccorso, la polizia ferroviaria, il personale delle Ferrovie dello Stato.(ANSA).